В Москве началась реставрация фасадов исторических зданий в Хохловском переулке Фото: freepik.com

В Москве начали приводить в порядок исторические фасады зданий в Хохловском переулке. Реставрационные работы пройдут в палатах дьяка Украинцева и директорском доме Московского архива Коллегии иностранных дел, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Фасады очистят от предыдущей отделки, слоев краски и загрязнений, обработают. Затем специалисты отреставрируют кирпичную кладку стен, проемов и архитектурных деталей. Также предстоит привести в порядок белокаменный цоколь и воссоздать металлические козырьки. Будут отреставрированы ступени крылец и входных площадок, воссозданы окна и двери по сохранившимся образцам. Все работы ведутся на основании согласованного проекта и выданного разрешения под контролем специалистов Мосгорнаследия.

На данный момент работы находятся на стадии старта: реставраторы устанавливают строительные леса. До этого специалисты приводили в порядок интерьеры зданий. Специалисты демонтировали перегородки, появившиеся в процессе эксплуатации.

Отметим, что здание палат дьяка Украинцева признано объектом культурного наследия федерального значения, директорский дом Московского архива Коллегии иностранных дел имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее KP.RU рассказывал, какие исторические здания планируют отреставрировать в 2023 году.