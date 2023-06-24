Ефимов: В Москве появятся 14 новых детсадов и школ по договорам участия

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве в столице 14 новых детсадов и школ. Они рассчитаны на 6,8 мест. Здания возведут и передадут в собственность городу инвесторы по утверждённым в мае этого года договорам участия. В результате застройщики жилья займутся развитием инженерной и социальной инфраструктуры в разных районах Москвы.

«Проекты будут реализованы в период с 2023-го по 2028 год, - отметил заммэра. - Объем инвестиций составит 17,8 миллиарда рублей».

Напомним, с февраля 2021 года действует одобренный мэром Москвы Сергеем Собяниным механизм, который позволяет обеспечивать горожан необходимыми социальными, инженерными и транспортными сооружениями. Суть проста: столичные власти заключают с инвесторами договора участия в развитии и благоустройстве разных районов столицы. Согласно документу застройщики возводят и передают городу различные объекты вместе со строительством жилой недвижимости.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в Новой Москве таким образом появятся четыре детских сада, две школы и два образовательных комплекса. В целом они смогут принять примерно пять тысяч детей.

«Еще в четырех округах – на востоке, западе, юге и северо-западе столицы – появится три детских сада и три образовательных комплекса на 1,8 тысячи мест», – добавил Гаман.

Каждое сооружение в рамках договоров участия должно отвечать обозначенным городом требованиям. Пока проект не завершится, за этим постоянно будут следить профильные ведомства столицы.