Собянин призвал москвичей доверять исключительно официальным источникам информации

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве нет никаких ограничений на въезд и выезд из города, сообщил мэр Сергей Собянин. Глава столицы обратился к жителям города в своем Telegram-канале с просьбой доверять исключительно проверенным источникам информации.

«Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет. Прошу вас доверять только официальным источникам», - написал Сергей Собянин.

Мэр города призвал москвичей сохранять спокойствие в текущей ситуации.

«Призываю вас продолжать сохранять спокойствие. Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сегодня - в нашем единстве и консолидации общества», - отметил глава города.

Ранее Сергей Собянин сообщил об усилении в Москве мер безопасности. В частности, в столице был установлен дополнительный контроль на дорогах.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - рассказал Сергей Собянин.

Глава города также сообщил, что массовые мероприятия в столице отменяются в связи с введением режима контртеррористической операции. Выпускные вечера в московских школах переносятся на неделю.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) также распространил сообщение о введении в Москве и в Московской области режима контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

Напомним, 23 июня представители Министерства обороны РФ назвали информационной провокацией сообщения, опубликованные от имени Евгения Пригожина. Генеральная прокуратура РФ признала законным возбуждение против бизнесмена уголовного дела по факту организации мятежа.

В субботу утром, 24 июня, президент Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что российские войска занимаются нейтрализацией мятежа. Глава государства подчеркнул, что сила нашей страны - в единстве, и любые конфликты и распри недопустимы.

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