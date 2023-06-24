Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на воскресенье Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Туман с ухудшением видимости до 200-700 метров ожидается в Москве в ночь на воскресенье, с 24 на 25 июня. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по столице.

По прогнозам синоптиков, густой туман накроет город в примерно 23:00 24 июня. Продержится погодное явление до 7 часов утра 25 июня 2023 года. Местами радиус видимость будет снижен до всего 200-700 метров.

В связи с этим водителям порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров.

Также всем родителям посоветовали ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что 24 июня в Москве ожидают облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди. К ночи они в самой столице уже прекратятся.