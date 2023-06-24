Пожар в гаражах на площади в 30 квадратных метрах произошел на юге Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два гаража загорелись на юге Москвы. Прибывшие на место спасатели всего за полчаса потушили пламя, которое успело охватить 30 квадратных метров. О произошедшем рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу: 2-й Нагатинский проезд, дом 4. Сообщение спасателям поступило в 13:15. Пожарные обнаружили два горящих гаража. В 13:36 пожар на общей площади в 30 квадратных метров локализовали. Еще через 10 минут его полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее KP.RU писал, что после пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве возбудили уголовное дело. Пламя бушевало 22 июня на площади в 900 квадратных метров. Пострадавших нет. Тем не менее, правоохранительные органы ищут ответственных за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, а также выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, виновное лицо ответит за халатность.