Прокуратура Москвы призвала не распространять фейки в условиях режима КТО Фото: прокуратура Москвы

В прокуратуре Москвы напомнили, что за искажение официальных сведений и распространение недостоверной информации грозит ответственность, в том числе и уголовная. В ведомстве призвали руководство политических объединений, представителей СМИ и блогосферы разумно оценивать собственные публикации.

Информацию лучше всего получать из официальных источников и комментариев, в том числе и представителей НАК.

Столичная прокуратура также напомнила, что при действующем режиме контртеррористической операции, который объявлен в Москве, Подмосковье и Воронежской области, законодательно предусмотрен ряд обязательных ограничений. В этот список входят правила перемещения и использования личного авто, средств связи, а также порядок личного досмотра.

Ранее KP.RU объяснял значение режима КТО. В статье перечислены подробно все ограничения, которые могут законно вводиться на территориях, которые попали под его действие.

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