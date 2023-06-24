Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках оперативного штаба мэр москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем. Исключение составляют органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

Как пояснил глава города, такое решение принято для минимизиции рисков.

— Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах, — подчеркнул Сергей Собянин.

О нештатных ситуациях и происшествиях стоит сообщать по номеру 112. Городские службы продолжат работать, их перевели в режим повышенной готовности.

Ранее градоначальник призвал получать информацию только из официальных источников. Так Сергей Собянин отреагировал на недостоверные сообщения о перекрытии въездов и выездов из Москвы, которые на самом деле не вводились.

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