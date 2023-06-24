В Москве в связи с режимом КТО закрыли парк «Сокольники» Фото: "КП" Архив

Парк «Сокольники» на востоке Москвы закрыли до особого распоряжения, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу парка. Все мероприятия отменили.

Посетителей попросили покинуть территорию парку, системы оповещения сообщили о закрытии парка. Точной даты возобновления работы «Сокольников» пока нет — их откроют после особого распоряжения.

Напомним, в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы введен режим контртеррористической операции. По распоряжению мэра столицы в городе отменили все массовые мероприятия. В том числе, перенесены выпускные.

Также KP.RU писал, что из-за звонков от анонимов о «минировании», эвакуировали Пушкинский музей, Третьяковскую галерею и Дома культуры «ГЭС-2». После этого появилась информация о закрытии музея Пушкина по техническим причинам. «Несостоявшиеся» посетители смогут вернуть деньги за билеты.

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