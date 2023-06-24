Члены ОНК Москвы не нашли признаков бунта заключенных в «Воднике» и «Бутырке» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы проверили следственные изоляторы «Водник» и «Бутырка». В указанных учреждениях не нашли признаков бунта заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на слова ответственного секретаря столичной ОНК Алексея Мельникова.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о якобы бунтах в двух московских СИЗО. Эту информацию сразу же опровергли в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по столице.

KP.RU писал, что прокуратура Москвы предупредила об ответственности, вплоть до уголовной, за распространение фейков. Особенно важно представителям СМИ и блогосферы воздержаться от публикации непроверенной информации в период действия режима контртеррористической операции. Проверять сообщения в официальных источниках также призывал и глава Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что понедельник в столице будет нерабочим днем.