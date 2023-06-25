Первый этап многодневной велогонки «Пять колец Москвы» отменили в связи с режимом КТО

Первый этап многодневной велогонки «Пять колец Москвы» отменили из-за режима КТО Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Первый этап многодневной велогонки «Пять колец Москвы» отменили из-за введенного в столичном регионе режима контртеррористической операции (КТО), сообщили в телеграм-канале Федерации велосипедного спорта России.

В пресс-службе добавили, что о возможности проведения второго этапа соревнования объявят немного позднее – в социальных сетях.

Напомним, 24 июня прошел пролог велогонки. Дистанция заезда составила 3,8 километра. Победителем стал Лев Гонов из команды «Локосфинкс 1». Первый этап спортивного мероприятия «Пять колец Москвы» должен был состояться 25 июня, но его отменили.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим контртеррористической операции на территории Москвы и Московской области. Из-за этого отменили все массовые мероприятия, в том числе общегородской выпускной в Парке Горького.