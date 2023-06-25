Переменная облачность и до +25 градусов ожидаются в Москве 25 июня

По области местами возможен небольшой дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в воскресенье, 25 июня, прогнозируется переменная облачность, по области местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, что около нормы. В городе будет дуть ветер северной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на понедельник характер погоды практически не изменится: ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Направление и скорость ветра изменятся – восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 12-14 градусов. Днем 26 июня ожидается сухая и солнечная погода. Столики термометров покажут 23-25 градусов выше нуля.

Ранее KP.RU писал, что Роспотребнадзор разрешил купание на 10 пляжах Москвы, а водные процедуры – на 38.