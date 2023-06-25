Пришедшие на пункт отбора контрактников рассказали о своей мотивации пойти на службу

Посетители пункта на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они хотят отправиться защищать Родину. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

В Москве с 3 апреля работает единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Ежедневно в него приходят люди, желающие отправиться в зону спецоперации. Посетители центра на улице Яблочкова объяснили журналистам, почему они решили пойти служить в армию.

«Там, на передовой, ребята, и они тоже ждут помощи. И я думаю, что каждый автомат может помочь в этой победе», - рассказал один из посетителей.

Еще один доброволец рассказал, что уже служил в зоне спецоперации, имеет боевой опыт. Мужчина уверен, что его навыки пригодятся там снова.

«Я уже третий раз иду. Первые две командировки мы были на Кременной, Рубежном, Попасной, Соледаре, Яковлевке», - рассказал новобранец.

Ранее в столичном пункте отбора на военную службу по контракту побывал депутат Мосгордумы Александр Козлов. Председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению высоко оценил работу сотрудников центра. Депутат МГД отметил, что деятельность пункта организована по самым высоким столичным стандартам.

«Сейчас поговорили с одним из участников. Он сделал осознанный шаг по подписанию контракта. Сказал, что все организовано очень на достойном уровне, все процедуры ведутся оперативно. И это действительно является преимуществом. Бегать по разным инстанциям, собирать справки никто не хочет. А здесь собраны лучшие специалисты из МФЦ, из поликлиник», – рассказал Александр Козлов.

Посетители тоже отмечают, что работа пункта организована очень удобно, по принципу МФЦ. Здесь можно быстро и без лишних бюрократических проволочек оформить все необходимые документы. На входе организована электронная очередь, нет толкучки, все проходит быстро и слаженно. Посетителям помогают волонтеры – они подсказывают, как правильно заполнять анкеты, и в какие кабинеты необходимо обратиться. На оформление контракта у кандидатов уходит всего несколько часов.

Заполнив анкету, добровольцы отправляются на медкомиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. Проходить углубленных исследований кандидатам не нужно: специалистам доступны электронные медицинские карты новобранцев, из которых они могут почерпнуть информацию о возможных противопоказаниях для службы.

Кроме того, новобранцы проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Срок прохождения службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.