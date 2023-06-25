Резервный день сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Москве перенесли на 1 июля

Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначили на 1 июля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве резервный день сдачи ЕГЭ по математики и ОГЭ по русскому языку перенесли на 1 июля из-за объявления 26 июня нерабочим днем, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы.

«В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля», – сказано в сообщении.

Помимо этого, в понедельник, 26 июня, в московских детских садах будут работать дежурные группы для тех ребят, что родители будет находиться на рабочих местах. Медицинские организации, ветклиники, центры госуслуг, Дворцы бракосочетания будут принимать посетителей в обычном режиме.

Ранее KP.RU писал, что 24 июня в Москве ввели режим контртеррористической операции (КТО). В связи с этим мэр города Сергей Собянин объявил понедельник выходным днем. Работать будут лишь органы власти, городские службы предприятия непрерывного цикла и оборонно-промышленные комплексы.