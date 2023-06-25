Лютеранскую часовню на Введенском кладбище в Москве начали реставрировать

В Москве приступили к реставрации фасадов лютеранской часовни. Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

В Москве приступили к реставрации фасадов лютеранской часовни на Введенском кладбище. Постройка выполнена в традициях европейского лютеранства с использованием неоклассических форм стиля модерн, сообщили на сайте столичной мэрии.

Специалисты уже начали расчищать стены фасада, декора и цоколя, а также шпаклевать их. После этого часовню покрасят в светло-сероватый оттенок в сочетании с белыми деталями. Лютеранская часовня имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, все работы в ней проводятся под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Часовня была построена в 1911-1912 годах для всех конфессий, входивших в комитет по благоустройству кладбища, и спроектирована московским архитектором Владимиром Рудановским. После революции 1917 года часовню закрыли, а затем использовали как административную контору кладбища, гранитную мастерскую. С 1995 года здание используется по назначению.

Ранее KP.RU писал, что в Москве началась реставрация фасадов исторических зданий в Хохловском переулке.