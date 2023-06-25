В МГУ понедельник 26 июня объявили нерабочим днем

Работу в штатном режиме продолжают те сотрудники, деятельность которых критически важна для вуза. Фото: wikipedia.org

В МГУ понедельник, 26 июня, будет нерабочим днем. Все экзамены в рамках весенне-летней сессии пройдут в дистанционном формате, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение ректора Виктора Садовничего.

Уточняется, что работу в штатном режиме продолжают те сотрудники, деятельность которых критически важна для вуза. Контролировать исполнение этих мер будет ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Осуществлять в дистанционном формате мероприятия в рамках приемной кампании (в том числе работу приемных комиссий, взаимодействие с абитуриентами, проведение вступительных испытаний)», - сказано в сообщении.

Ранее KP.RU писал, что 24 июня в Москве и Московской области введи режим контртеррористической операции (КТО). Мэр города Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем, чтобы минимизировать риски. По этой причине также перенесли резервный день сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку на 1 июля.