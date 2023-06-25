Два автомобиля столкнулись на улице 50 лет Октября в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на улице 50 лет Октября столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в воскресенье, 25 июня.

На месте ДТП работают оперативные службы города, в том числе полиция и бригада скорой помощи. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептране добавили, что движение в районе аварии затруднено. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

В прокуратуре уточнили, что 47-летний водитель «Мерседес» выехал на встречную полосу, столкнулся с другим автомобилем, а затем перевернулся. Водители обоих автомобилей госпитализировали.

Ранее KP.RU писал об аварии на внешней стороне 19-го км МКАД. Утром 25 июня на участке столкнулись два грузовых автомобиля, сведения о пострадавших не поступали. Движение на участке затруднено.