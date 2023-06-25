Историк Брут рассказал об исчезнувшем дачном поселке в Сокольниках в Москве

Дачный поселок был популярным местом отдыха богатых и знатных людей. Фото: commons.wikimedia.org

Историк Валерий Бурт в беседе с «Мослентой» рассказал о дачном поселке в Сокольниках, который раньше был популярным местом отдыха богатых и знатных людей.

По его словам, там находились дачи ресторатора Тестов, владел ельца Чайного дома на Мясницкой Сергей Перлов, водочного короля Петр Смирнов, золотопромышленника Николая Стахеева и других известных личностей. Кроме того, сама территория была заповедным место с лесами и дикими животными. Однако годы не пощадили дачный поселок, от роскошных зданий остались лишь руины.

Эксперт также отметил, что популярным дачным местом также считался Петровский парк, который тогда можно было сравнить с современной Рублевкой. В парке работал театр, проводились маскарады и танцы.

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