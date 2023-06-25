Более 250 табличек с номерами входов разместили в метро Москвы

На фасадах станций метро разместили 258 табличек с номерами входов. Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене на фасадах станций разместили 258 табличек с номерами входов. С помощью них людям будет проще ориентироваться в городе, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Мы улучшаем навигацию в городском транспорте, чтобы пассажирам было проще ориентироваться. Этим летом завершим нумерацию входов станций метро», - рассказал глава ведомства Максим Ликсутов. Он добавил, что на 54 станциях пассажиром стало проще найти нужный вход.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выпустили тематические карты «Тройка» к открытию регулярного речного маршрута. Лимитированные проездные можно купить во всех кассах на станциях Кольцевой линии, тираж ограничен. Напомним, первые круглогодичные электросуда запустили 20 июня.