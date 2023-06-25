Дежурные группы откроют в детских садах Москвы 26 июня

В Москве детские сады откроют дежурные группы Фото: Александр СТЕПАНОВ

В Москве в связи с нерабочим днем 26 июня детские сады откроют дежурные группы для воспитанников, чьи родители будут находиться на работе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.

Кроме того, в других учреждениях, включая больницы и поликлиники, центры госуслуг, ветеринарные клиники и Дворцы бракосочетания, работа будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, 24 июня ввели режим контртеррористической операции в связи с возможными терактами на территории Москвы, Московской области и Воронежской области. Чтобы обезопасить жителей, мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник выходным. В этот день будут работать только органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленные комплексы и городские службы.