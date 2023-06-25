Спасатели поймали метрового варана во дворе на северо-востоке Москвы

Капский варан. Фото: телеграм-канал общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв»

В Москве спасатели поймали метрового капского варана, гулявшего во дворе жилого дома. Хищную ящерицу нашли на Енисейской улице. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

«Алеееее! Енисейская ул! Кто потерял друга»,- написали в пресс-службе.

Уточняется, что рептилия прогуливалась по газону около жилых домов. В течение часа за вараном никто из жильцов не пришел, поэтому прохожие накрыли его коробкой и вызвали спасателей. Специалисты переместили огромную ящерицу в клетку. Варана передать в Центр передержки диких животных Департамента природопользования.

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