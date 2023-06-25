Храм Василия Блаженного в Москве будет закрыт 26 июня

Покровский собор будет закрыт для посещения 26 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в понедельник, 26 июня, будет закрыт Храм Василия Блаженного на Красной площади будет закрыт. Также не будет работать музейный магазин на Никольской улице, сообщили в телеграм-канале Государственного исторического музея.

«Завтра, 26 июня, Покровский собор будет закрыт для посещения, музейный магазин на ул. Никольская не работает»,- сказано в сообщении.

Напомним, ранее мэр города Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Такое решение градоначальник принял в связи с введением в Москве и Московской области режима контртеррористической операции.

Ранее KP.RU писал, что в МГУ 26 июня объявили нерабочий день, все экзамены весенне-летней сессии пройдут. Кроме того, в Москве перенесли резервный день сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку на 1 июля.