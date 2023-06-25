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НовостиОбщество25 июня 2023 16:50

Храм Василия Блаженного в Москве будет закрыт 26 июня

Музейный магазин на Никольской улице также не будет работать
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Покровский собор будет закрыт для посещения 26 июня

Покровский собор будет закрыт для посещения 26 июня

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в понедельник, 26 июня, будет закрыт Храм Василия Блаженного на Красной площади будет закрыт. Также не будет работать музейный магазин на Никольской улице, сообщили в телеграм-канале Государственного исторического музея.

«Завтра, 26 июня, Покровский собор будет закрыт для посещения, музейный магазин на ул. Никольская не работает»,- сказано в сообщении.

Напомним, ранее мэр города Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Такое решение градоначальник принял в связи с введением в Москве и Московской области режима контртеррористической операции.

Ранее KP.RU писал, что в МГУ 26 июня объявили нерабочий день, все экзамены весенне-летней сессии пройдут. Кроме того, в Москве перенесли резервный день сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку на 1 июля.