Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 26 июня

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Фото: Иван ВИСЛОВ

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в понедельник, 26 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации 08:30, во Внуково задержали пять рейсов, а еще один отменили,. В Домодедово не могут улететь пассажиры восьми рейсов, еще три самолета отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживаются пять вылетов, отмен нет. В то же время аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек и отмен авиарейсов уточняется.

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