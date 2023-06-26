Переменная облачность и до +27 градусов ожидаются в Москве 26 июня

Атмосферные осадки не ожидаются Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в понедельник, 26 июня, прогнозируется переменная облачность, обойдется без осадков. Днем воздух прогреется до 26-27 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, что около нормы климата. В городе будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, к вечеру – восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду.

В ночь на вторник характер погоды практически не изменится: будет сухо и облачно с прояснениями. Воздух остынет до 13-15 градусов выше нуля. Днем 27 июня столбики термометров покажут 22-24 градуса тепла. Осадки не прогнозируется. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер с порывами до 15 м/c.

Ранее KP.RU писал, что Роспотребнадзор разрешил купание на 10 пляжах Москвы, еще на 38 – водные процедуры. Поплавать можно на Путяевском пруду №1, пляжном комплексе «Динамо», Головинских прудах, а также на пляже «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3».