В Москве сняли все ограничения, связанные с введением режима КТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции (КТО), сняли в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что выпускной для школьников проведут 1 июля. «Ещё раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание», - написал градоначальник.

В УФСБ добавили, что режим КТО сняли в Москве, Московской и Воронежской областях.

Напомним, 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции. В регионах проводились антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Массовые мероприятия были отменены. Выпускные, в том числе и общегородской в Парке Горького, перенесли на 1 июля. Кроме того, в целях безопасности Сергей Собянин принял решение объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днем в Москве.

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