Собянин: выпускной для школьников пройдет в Москве 1 июля

В Москве выпускной для школьников состоится 1 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве выпускной для школьников состоится в субботу, 1 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Выпускной для школьников проведём 1 июля»,- написал он. Градоначальник также добавил, что 26 июня в столице снимут все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции (КТО).

Как писал KP.RU, режим КТО ввели в Москве, Московской и Воронежской областях 24 июня. В связи с этим были отменены все массовые мероприятия.Школьные выпускные, в том числе общегородской выпускной в Парке Горького, перенесли с 24 июня на 1 июля. В Москве понедельник объявили нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. Некоторые вузы перешли на дистанционный формат работы.