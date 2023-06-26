Сергей Собянин: В Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене в столице режима КТО. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене в столице всех ограничений, связанных с режимом контртеррористической операции (КТО). Об этом глава города написал в своем Telegram-канале.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», - сообщил Сергей Собянин.

Мэр города также рассказал, что выпускные вечера для московских школьников проведут 1 июля.

«Еще раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание», - отметил Сергей Собянин.

Напомним, 24 июня мэр столицы сообщил, что массовые мероприятия в городе отменяются в связи с введением режима контртеррористической операции, а выпускные вечера в московских школах переносятся на неделю. Национальный антитеррористический комитет (НАК) в субботу также распространил сообщение о введении в Москве и в Московской области режима контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов. Этот режим также ввели еще в нескольких российских регионах, в том числе в Воронежской области.

В понедельник, 26 июня представители ФСБ сделали заявление о том, что режим контртеррористической операции (КТО) был отменен в Москве, Подмосковье и Воронежской области.

«В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей ... принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года», - говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.