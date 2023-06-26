Овчинский: Экспортеры могут зарегистрироваться на второй поток обучающего марафона в центре «Моспром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Промышленные предприятия столицы продолжают активно продвигать свою продукцию зарубежом. Для таких производителей, нацеленных на экспорт, стартовала регистрация на обучающий марафон в центре «Моспром». Занятия будут проводиться до 31 июля. На них представители бизнеса смогут повысить свои компетенции и расширить навыки в сфере диджитал-маркетинга и SEO-продвижения. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, участниками первого потока стали 16 столичных экспортеров. По их отзывам, теоретическая часть марафона была подготовлена качественно. Кроме того, желающие могли побывать на индивидуальной консультации нужного им специалиста.

«Это позволило компаниям в сжатые сроки обрести знания по диджитал-маркетингу, необходимые для выхода на внешние рынки, анализу маркетинговой активности конкурентов, разработке стратегии продвижения», - отметил глава ведомства.

По его словам, с учётом высокого спроса на этот марафон было решено провести для экспортеров второй поток обучения. Его запланировали в онлайн-формате. За шесть недель слушатели смогут узнать больше о SEO-оптимизации сайтов, инструментах SERM и SMM, контекстной рекламе. В расписании не только обучающие модули, которых будет шесть, но еще и практические занятия. Плюс к этому при необходимости участники марафона смогут индивидуально проконсультироваться по интересующим вопросам у экспертов и специалистов. В результате вырастет экспертиза сотрудников, развивающих внешнеэкономическую деятельность в своей компании. Кроме того, им будет предоставлена универсальная методика по самостоятельному аудиту. Слушатели также научатся готовить сайты и социальные сети для дальнейшего сотрудничества с контрагентами из других стран.

Желающие пройти обучение могут оформить заявку на сайте Центра «Моспром». Столичные предприятия вправе участвовать в марафоне бесплатно.