Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку в подъезде жилого дома в Москве

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали 26-летнего мужчину, который надругался над 19-летней девушкой в подъезде жилого ома на ул. Каховка, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Инцидент произошел утром 24 июня. Насильник напал на незнакомку в помещении между подъездным балконом и лестничной клетки, а затем изнасиловал ее. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а его жертва обратилась в полицию.

Мужчину задержали в кратчайшие сроки. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В ходе допроса он полностью признал вину. В ближайшее время обвиняемого заключат под стражу.

Следователи и криминалисты устанавливают детали случившегося. Назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая и медицинская.

Ранее KP.RU писал, что в Егорьевске задержали серийного педофила. На протяжении года мужчина насиловал детей 10-13 лет. За молчание он платил своим жертвам деньги.