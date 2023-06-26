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НовостиПроисшествия26 июня 2023 8:08

Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку в подъезде жилого дома в Москве

Насильника задержали, ему предъявили обвинение
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера»

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера»

Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали 26-летнего мужчину, который надругался над 19-летней девушкой в подъезде жилого ома на ул. Каховка, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Инцидент произошел утром 24 июня. Насильник напал на незнакомку в помещении между подъездным балконом и лестничной клетки, а затем изнасиловал ее. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а его жертва обратилась в полицию.

Мужчину задержали в кратчайшие сроки. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В ходе допроса он полностью признал вину. В ближайшее время обвиняемого заключат под стражу.

Следователи и криминалисты устанавливают детали случившегося. Назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая и медицинская.

Ранее KP.RU писал, что в Егорьевске задержали серийного педофила. На протяжении года мужчина насиловал детей 10-13 лет. За молчание он платил своим жертвам деньги.