В Москве сотрудники ГИБДД изъяли у пассажира такси 2,5 кг героина

У пассажира такси изъяли 2,5 кг героина Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира такси около 2,5 кг наркотиков – героина. Возбуждено уголовное дело, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Все произошло на 8 километре МКАД. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов у водителя и заметили, что пассажир сильно занервничал. Его решили досмотреть. У 32-летнего мужчины обнаружили три свертка с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в составе изъятого порошка есть героин.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Фигуранта заключили под стражу. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали мужчину, прятавшего в нижнем белье наркотики. Всего у подозреваемого изъяли более 4 кг «синтетики» и гашиша. Возбуждено уголовное дело, наркосбытчика арестовали.