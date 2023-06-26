В Москве выпустили тематические «Тройки», посвященные зеленым облигациям

Зеленые облигации помогают городу поддержать инициативы по сохранению окружающей среды Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили лимитированные карты «Тройка», посвященные зеленым облигациям. Проездные можно купить в кассах на Кольцевой линии метро, тираж ограничен, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Глава ведомства Максим Ликсутов отметил, что зеленые облигации помогают городу поддержать инициативы по сохранению окружающей среды. Деньги от продаж ценных бумаг направляют на покупку экологического транспорта, например электробусов. Лимитированные «Тройки» помогут горожанам узнать больше об этом проекте.

Ранее KP.RU писал, что более 250 табличек с номерами входов разместили в столичном метро – на фасадах 54 станций. Пассажирам будет проще ориентироваться при перемещении по городу.