Ефимов: В Новой Москве инвесторы построят и передадут городу восемь образовательных учреждений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

С 2023 по 2028 годы в Новомосковском округе столицы возведут еще восемь учреждений образования. Они появятся в двух поселениях в рамках договоров участия. Их одобрил в мае этого года Департамент городского имущества. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Суммарно образовательные учреждения рассчитаны почти на пять тысяч учеников и воспитанников, - отметил заммэра. - Инвестиции в проекты превысят 12,5 миллиарда рублей».

Благодаря утвержденному в 2021 году мэром Москвы Сергеем Собяниным механизму жители получают важную социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Строящие в столице жилые дома инвесторы параллельно возводят и передают городу необходимые сооружения. Таким образом они берут на себя по договору участия обязанность развивать и благоустраивать разные районы столицы. При этом все создаваемые по таким договорам строения должны отвечать требованиям городских властей. Профильные ведомства контролируют их соблюдение на каждом этапе проекта.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что жители поселения Внуковское около деревни Рассказовка получат образовательный комплекс на 600 мест. В него входят детский сад и школа. А в поселении Московском около деревни Саларьево застройщик запланировал сразу семь объектов.

«Это четыре детских сада, две школы и один образовательный комплекс, в которых смогут заниматься более 4,1 тысячи детей», - пояснил Гаман.