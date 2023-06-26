Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу для защиты России

Посетители пункта на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они стремятся отправиться в зону спецоперации. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Ежедневно в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту приходят люди, желающие записаться в армию и отправиться в зону спецоперации. Посетители пункта на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они приняли это важное решение. По словам добровольцев, ими движет любовь к Родине и стремление защитить свою семью.

«Основная задача мужчины - защищать свою Родину, семью, близких. Решение было в принципе принято с начала СВО, просто определенные обстоятельства задерживали, и только сейчас смогли к этому моменту подойти», - рассказал один из посетителей корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

Многие новобранцы говорят, что их поддерживают семьи. Жены и дети гордятся своими мужьями и считают их настоящими мужчинами. Родственники приходят в пункт отбора, чтобы проводить будущих контрактников на службу.

«Мой сын только что домой поехал, ему 10 лет, и он мной горд. Он говорит: «Пап, ты мужик!» - рассказал один из добровольцев.

Среди тех, кто приходит в центр, много людей, уже служивших в армии. Они считают своим долгом вновь мобилизоваться и отправиться в зону спецоперации, где уже сражаются их друзья, родственники и коллеги. Кроме того, добровольцы не могут оставаться в стороне, пока жителям новых регионов требуется их помощь.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь всё организовано по принципу хорошо знакомых москвичам многофункциональных центров. Все службы, участвующие в процессе отбора, располагаются в одном здании. Поэтому необходимые процедуры и оформление документов по времени занимают не более трех-четырех часов.

В здании работают волонтеры: они помогают посетителям сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнять анкеты. В центре организованы электронные очереди, оборудованы комфортные залы ожидания, можно перекусить или посидеть на свежем воздухе.

Сначала добровольцы заполняют анкету, а затем проходят профессиональные собеседования. Их проводит группа инструкторов, специально подготовленная для этой работы. Срок прохождения военной службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев.

Пройдя профессиональное собеседование, кандидаты отправляются на медицинский осмотр. Все необходимые для него врачи работают здесь же, в пункте. При этом глубоких обследований здоровья новобранцев не требуется. Поскольку центр подключен к Единой городской системе медицинской информации (ЕМИАС), врачи медкомиссии видят полную историю болезни обследуемых в их электронной медкарте. Они сразу же могут определить, если ли у человека противопоказания для службы в армии.

В ряды вооруженных сил принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.