Температуру в метро замеряют 2 раза в день

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сейчас сотрудники метро замеряют температуру на станциях и в вестибюлях метро два раза в день. Если нужно, дают указания о переключении режима работы вентиляционных шахт.

Что делает температуру в метро комфортнее:

- Обновили старые вентшахты уже на 99%. Новые вентиляторы позволяют снизить температуру летом на 2-3 градуса и увеличить воздухообмен до 30%.

- В более чем 60% вагонов метро есть кондиционеры. В 2010 году было всего 2,6% таких составов.

- К приходу лета сняли более 5 тыс. вторых вестибюльных дверей. Так станции лучше проветриваются.

«Мы усиленно следим за температурой в Московском транспорте, особенно летом. Поездки пассажиров должны быть максимально комфортными, - резюмировал Максим Ликсутов. - В метро этим занимается целое подразделение — Лаборатория микроклимата, сотрудники которой постоянно отслеживают показатели на всех станциях. Также завершаем масштабную программу обновления вентиляционных шахт — они поддерживают прохладу на станциях и обеспечивают лучший воздухообмен. Мы продолжаем улучшать городской транспорт для удобства пассажиров по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина».