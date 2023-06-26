Ефимов: Москва реализовала на торгах две тысячи нестационарных торговых объектов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов об активном интересе предпринимателей города к нестационарным торговым объектам (НТО), выставленным на торги. Благодаря этому им удастся запускать свой бизнес даже со скромным стартовым капиталом. Площадки для этого победители аукционов получают в самых оживлённых местах столицы, где бывает много горожан и туристов. Например, в парках, на бульварах, центральных улицах и площадях, около метро и в жилых кварталах.

«С 2018 года Москва реализовала около двух тысяч таких объектов, - отметил заммэра. - С победителями заключают договоры на пять лет. По их условиям инвесторам либо передают в пользование готовые НТО, либо выделяют участки под их размещение».

Напомним, для установки НТО не требуется разрешение на строительство. Часто можно обойтись и без подключения к коммуникациям. А если точка временно не работает, то ее очень просто разобрать и увезти для хранения. Узнать о торгах предприниматели могут на Инвестиционном портале Москвы. Выбор НТО на нем широкий. Например, круглогодичные вроде магазинов, кафе или пунктов проката спортивного снаряжения. Есть еще и варианты на сезон - тележки для продажи мороженого и напитков, бахчевые развалы, елочные базары.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков назвал наиболее популярные у представителей бизнеса НТО. Лидируют киоски для продажи еды и напитков навынос.

«За пять лет на торгах реализовано более 600 таких НТО, - уточнил глава ведомства. - При этом на каждый лот в среднем претендовало шесть участников».

Кстати, на городских торгах реализуются также нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, земельные участки. Это дает возможность новым собственникам открывать парикмахерские, магазины, образовательные и спортивные учреждения, сервисные службы и многое другое для расширения инфраструктуры столицы.

На Инвестиционном портале Москвы можно не только уточнить даты предстоящих аукционов, но и посмотреть документы на лоты, узнать подробнее о правилах участия. Там же работает онлайн-сервис. Обновление раздела «Имущество от города» проводится каждый день. На сегодня в нем опубликована информация по более чем шести тысячам объектам.