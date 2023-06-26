Самая дешевая квартира в новостройках Москвы стоит 2,9 млн рублей

В Москве объем доступного для покупки нового жилья вырос на 29,8 % за год Фото: Артем КИЛЬКИН

Компания «Метриум» поделилась с «РБК» данными о минимальном бюджете покупки жилья в новостройках Москвы по итогам июня 2023 года. Самой дешевой недвижимостью оказались апартаменты в 12 «квадратов» за 2,9 млн рублей. Они расположены в районе Вешняки.

На втором месте расположилась студия в 11,8 «квадрата» в Нижегородском районе за 3,2 миллиона рублей, а третье месте – лот в 16,7 «квадрата» за 3,3 миллиона рублей в районе Коптево.

Аналитики отмечают, что минимальный бюджет на покупку жилья в новостройках Москвы снизился на 200 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Это произошло на фоне коррекции цен в сегменте новостроек и роста первичного предложения. При этом объем доступного для покупки нового жилья вырос на 29,8 % за год.

Ранее KP.RU писал, что самая дорогая квартира в России стоит 2,94 миллиарда рублей. Недвижимость располагается в Москве – в Гранатном переулке.

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