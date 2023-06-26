Двоих мужчин осудили в Москве за вымогательство 600 тысяч рублей у подростка

Ранее гособвинетель запросил обвиняемым семь лет колонии Фото: прокуратура Москвы

В Москве двоих мужчин 22 и 24 лет осудили за вымогательство 600 тысяч рублей у подростка. Один из обвиняемых получил четыре года условно и штраф в 300 тысяч рублей, а его сообщник – три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В 2021 году злоумышленники вымогали у подростка денежные средства. Они применяли насилие по отношению к потерпевшему, а также угрожали ему в Интернете. Испугавшись, несовершеннолетний пообещал обвиняемым отдать всю сумму.

Сообщников поймали. Гособвинетель запросил им семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Однако оба фигуранта получили условный срок. Приговор пока не вступил в законную силу. Правоохранители продолжают искать их 36-летнего соучастника.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье задержали троих подозреваемых в вымогательстве 600 тысяч рублей. Заказчицей преступления оказалась 32-летняя женщина.