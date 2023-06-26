Подросток, которого заживо пытался сжечь друг в Москве, умер в больнице

Пострадавший подросток скончался в медицинском учреждении. Фото: прокуратура Москвы

В Москве в больнице скончался 14-летний подросток, которого друг пытался заживо сжечь на детской площадке, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Действия злоумышленника полежат квалификации по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью». Ранее несовершеннолетнему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, инцидент произошел 5июня на ул. Южнобутовская. 14-летний подросток облил своего приятеля горючей жидкостью (бензином) и пожег. Пострадавший мальчик получил тяжелые ожоги, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Как писал KP.RU, у ребенка диагностировали 100% ожогов тела: все конечности обгорели, а клетки кожи были мертвы.