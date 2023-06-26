Инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира такси в Москве 1,3 кг гашиша

У подозреваемого изъяли 14 свертков с гашишем Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве сотрудники ГИБДД задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. У него изъяли 1,3 кг гашиша, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Так, на Волгоградском проспекте правоохранители остановили машину такси для проверки документов. Во время беседе с водителем его попутчик сильно нервничал, поэтому инспекторы ГИБДД решили его досмотреть. В его рюкзаке нашли 14 свертков с неизвестным веществом, экспертиза показала, что это – гашиш. Задержанный пояснил, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве сотрудники ГИБДД изъяли у пассажира такси 2,5 кг героина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его отправили под стражу.