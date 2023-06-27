Небольшой дождь и до 25 градусов тепла прогнозируют в Москве 27 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 27 июня, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до +23-25 градусов, сообщает Гидрометцентр России. На юге региона возможен небольшой дождь.

Ветер восточный, скорость его составит 6-11 метров в секунду.

Ночью в столице преимущественно без осадков. Также прогнозируют пасмурную погоду и восточный с юго-восточным ветер скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит 12-14 градусов выше нуля.

В течение суток в Москве ожидают слегка пониженное атмосферное давление: днем оно будет на уровне 746 миллиметров ртутного столба, а ночью упадет до 745.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала дождливую погоду в столице и Подмосковье. Сильные дожди начнутся с 30 июня, выпадет до трети месячной нормы осадков.