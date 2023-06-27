Ефимов: В четырех округах Москвы по договорам участия возведут шесть школ и детсадов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о строительстве в столице еще шести образовательных учреждений. Они смогут принять свыше 1,8 тысячи детей. Здания будут возводить с 2023 по 2028 годы. Договоры участия уже одобрены городом.

«Инвесторы вложат в эти проекты более 5,2 миллиарда рублей, — отметил заммэра. - После завершения строительства все объекты будут переданы городу».

Напомним, действующий с февраля 2021 года с одобрения мэра Москвы Сергея Собянина механизм дает возможность обеспечить жителей в разных районах города важными социальными, инженерными и транспортными объектами. Для этого власти столицы и инвесторы заключают договора участия в развитии и благоустройстве конкретных площадок. Девелоперы строят и передают городу различные сооружения параллельно с созданием жилой недвижимости.

Некоторыми подробностями поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Известно, что по два учреждения образования запланированы на северо-западе и востоке столицы. На Летной улице разместится детский сад на 150 мест. А комплекс на 500 мест возведут в 3-м Силикатном проезде.

«Еще один комплекс появится на Тагильской улице, - уточнил Гаман. - Он будет рассчитан на 625 мест. На той же улице построят сад для 175 детей».

На юге города в Нагорном проезде откроются новый детский сад и блок начальных классов. Они смогут принять 225 ребят разного возраста. Еще для 150 малышей намечено строительство дошкольного корпуса на Озерной улице в Западном округе Москвы.