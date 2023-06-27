Сергунина: Для представителей столичного бизнеса доступны консультации по онлайн-продвижению

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Московский портал для малого бизнеса mbm.mos.ru организует профильные консультации для предпринимателей. Список доступных тем пополнился такими, как оценка и повышение эффективности сайта компании, а также разработка стратегии контент-маркетинга. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Эксперты проведут по интересующим темам онлайн-встречи. Для этого нужно оставить заявку на странице проекта.

«Сегодня сайт — это визитная карточка компании. С его помощью можно рассказать о бизнесе, привлечь новых клиентов и увеличить продажи. Поэтому важно, чтобы интернет-площадка отвечала всем современным требованиям», — отметила Наталья Сергунина.

Тем, кто хочет разобраться в работе с поисковыми системами, будет интересна тема по SEO-аудиту. Кроме того, консультация поможет предпринимателям подготовить план по улучшению позиций в результатах онлайн-поиска.

Общение с экспертом по теме «Технический анализ сайта» даст представление об основных технических ошибках, позволит внимательно изучить работу скриптов и увидеть слабые места в коде. Направление «Поведенческий анализ сайта» посвятили разбору визуальных отличий интернет-страницы и ее удобству для клиентов. При этом представители бизнеса получат не какие-то абстрактные, а четко сформулированные решения. Они дадут возможность нарастить конверсию и продажи. Ещё одна дополнительная тема теперь доступна в разделе «Социальные сети». Она заинтересует тех, кому нужно прокачать контент-маркетинг.

Напомним, на сегодня на портале mbm.mos.ru доступно порядка двадцати тем консультаций. Их разделили на четыре направления - «Социальные сети», «Маркетинг и продвижение», «Работа с персоналом» и «Оптимизация сайта». Чаще всего пользователям требуется поговорить с экспертом по теме «Настройка рекламной кампании в социальной сети “ВКонтакте”» (25 процентов от поступивших заявок). В тройке лидеров по запросам также темы «Продвижение бизнеса через рассылки» (15 процентов) и «Подготовка маркетинговой стратегии» (13 процентов).