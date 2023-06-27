Ефимов: Благодаря МаИП в столице откроется еще одно обувное производство

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На юге столицы в районе Бирюлево Западное разместится новое обувное производство. Его площадь составит более 30 тысяч квадратных метров. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестору уже выдано разрешение на строительство в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для этого город выделил ему без торгов землю на улице Подольских Курсантов, владение 30/1.

«Под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок площадью более двух гектаров, - отметил заммэра. - Инвестор планирует вложить в строительство 200 миллионов рублей».

Строительством займётся производитель обуви из текстиля и ПВХ, выпускающий свою продукцию уже более двадцати лет. На предприятии обеспечен полный цикл работ, начиная с заготовки сырья и заканчивая упаковкой готовых изделий. Это позволяет поставлять потребителю более 12 миллионов пар обуви в год. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил постоянное развитие завода, увеличение парка его оборудования и внедрение современных производственных линий.

«Строительство новых цехов на территории столицы позволит компании увеличить объемы производства в несколько раз, - уточнил глава ведомства. - Кроме того, здесь будет создано около 100 рабочих мест».

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, подписанный осенью 2020 года с инвестором договор аренды земельного участка рассчитан на шесть лет.

«За это время производственный комплекс должен быть построен и введен в эксплуатацию», – подчеркнул столичный министр.

Напомним, по решению московского правительства для антикризисной поддержки бизнеса инвесторы вправе арендовать площадки в столице для развития производств. При этом для них действует льготная ставка - 1 рубль в год. Такие договоры на сегодня оформлены с 14 столичными компаниями.