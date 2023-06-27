Овчинский: новый торговый центр в Кузьминках достроен на 70%

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На Зеленодольской улице в Москве идет строительство многофункционального торгового центра. Инвестор возводит его по городской программе по стимулированию создания мест приложения труда. Текущая степень готовности проекта оценивается в 70%.

— Соглашение между Москвой и компанией из структуры ПИК заключено в 2021 году. Инвестор возведет многофункциональный торговый центр в районе Кузьминки. В результате там появится две тысячи новых рабочих мест. Рабочие завершают все монолитные работы и устройство фасадов, параллельно строятся внутренние перегородки и прокладываются инженерные сети, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Согласно плану объекта, в нем разместят торговые площади и заведения общепита. При проектировании проекта архитекторы стремились вписать ТЦ в окружающую среду. При этом будущая локация должна выглядеть «нарядно»: объемные входные группы, стеклянные купола атриумов, фасады украшены витражами и перфорированным панелями из металла. Также известно, что комплекс будет отвечать всем современным инженерно-техническим требованиям.

Программа стимулирования создания мест приложения труда запущена несколько лет назад. Ее задача: сделать так, чтобы районы застраивались комплексно. Девелоперу предлагают полное или частичное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка. Эту юридическую процедуру застройщики иногда вынуждены проходить, чтобы построить жилой квартал. В обмен на этой компания обязуется возвести объект, в котором появятся рабочие места. Это могут быть учреждение здравоохранения или культуры, офисы, промышленные площадки, гостиницы и другие. Если объект возвести в более сжатые сроки, можно увеличить размер льготы. Заявки от бизнеса принимают на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Места приложения труда».