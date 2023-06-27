В Зеленограде мужчина попытался продать квартиру своей сожительницы Фото: Иван МАКЕЕВ

34-летняя москвичка познакомилась с мужчиной, который под надуманным предлогом уговорил ее подписать доверенность на продажу жилья, в затем попытался его продать. Стечение обстоятельств помогло женщине не потерять квартиру. Афериста задержали, сообщает «МВД Медиа».

Как выяснили полицейские, мужчина при знакомстве убедил москвичку, что ему грозит незаконный арест, но есть возможность за деньги избежать этого. Для решения вопроса он уговорил женщину подписать доверенность на продажу ее квартиры, расположенной в Зеленограде. После этого злоумышленник предложил переехать в другой регион России для совместного проживания.

Позже 30-летний аферист вернулся в Зеленоград, представился братом собственницы, наврал о ее больших долгах из-за которых та якобы решила продать квартиру.

Размещенное риэлтором объявление заметили знакомые женщины, которые ей об этом сообщили.

Сейчас мужчина находится под стражей.

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