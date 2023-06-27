Несколько улиц Москвы перекроют из-за праздника Курбан-байрам 27-28 июня

Движение на ряде улиц Москвы перекроют из-за праздника Курбан-байрам 27-28 июня Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Центр организации дорожного движения предупредил о перекрытиях в Москве 27-28 июня. Из-за проведения праздника Курбан-байрам будет недоступен проезд по ряду улиц. В среду также запретят парковаться в местах организации мероприятий, передает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Начнутся перекрытия с 22:00 вторника, 27 июня. С этого времени и до 11:00 следующего дня нельзя будет проехать по улице Дурова. С полуночи 28 июня и также до 11 часов закроют проезд на улице Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, в переулках Капельском, Выползов, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском.

С 4 до 11 утра будут недоступны дороги на улицах Хачатуряна и Каргопольской.

С полуночи и до окончания мероприятия также перекроют Минскую и съезды на нее с проспекта Генерала Дорохова. На тот же период на вышеуказанных улицах будет временно недоступна парковка.

Ранее KP.RU писал, что в Москве планировали перекрывать центральные улицы в день проведения выпускного бала, однако мероприятия перенесли на следующую неделю.