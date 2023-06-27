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НовостиПроисшествия27 июня 2023 10:11

Полицейские задержали москвича, угрожавшего взорвать гранатой жену

Мужчина оказался пьян, боеприпасов у него не обнаружили
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Мила ГЕНЬ
Полицейские задержали москвича, угрожавшего взорвать гранатой жену

Полицейские задержали москвича, угрожавшего взорвать гранатой жену

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что взял в заложники свою жену в квартире и угрожает ее взорвать. Он утверждал, что уже держит в руке гранату. Приехавшие на место правоохранители выяснили, что боеприпасов у москвича нет, а сам он пьян. Мужчину отвезут в отдел полиции, чтобы выяснить мотивы поступка, сообщили KP.RU в ГУ МВД России по столице.

Мужчина был в собственной квартире на улице Декабристов. Он сообщил, что собирается выдернуть чеку из гранаты. Якобы в заложниках у него супруга. Что требовал неадекватный житель столицы, пока неизвестно.

Однако на деле оказалось, что мужчина находился в состоянии опьянения. Каких-либо взрывных устройств не обнаружено, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что в Новокосино мужчина угрожал сбросить ребенка с 13-го этажа. Чтобы остановить неадекватного отца, полицейский забрался в квартиру через соседний балкон. Никто не пострадал. Сообщалось, что угрожавший мужчина был в измененном состоянии.