Москвичи объяснили свое желание поступить на военную службу чувством долга перед страной

Посетители центра на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они хотят отправиться в зону СВО. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Добровольцы, записавшиеся на службу по контракту в московском пункте отбора, объяснили, почему они решили отправиться в зону СВО. Посетители центра на улице Яблочкова рассказали журналистам о мотивах своего решения. По словам новобранцев, ими движет чувство долга и любовь к Родине.

У многих добровольцев в роду – целые поколения военнослужащих: в армии служили их отцы и деды. По примеру старших родственников сегодняшние новобранцы хотят принести пользу своей стране и защитить ее от внешней угрозы.

«Про пункт отбора на улице Яблочкова узнал через военкомат Зеленоградский. Соответственно приехал по приглашению, решил служить по контракту. Все служили. Сын служит, и отец служил. Я иду по контракту служить. На СВО тоже позже пойду. Личное дело выбора каждого гражданина. Я считаю, каждый должен защищать свою страну», - рассказал один из кандидатов.

Среди посетителей пункта немало людей, уже имеющих опыт службы. Они уверены, что их военные навыки принесут пользу в зоне спецоперации.

«Я уже три раза пытался поехать на специальную военную операцию. Два раза у меня не получилось. Третий раз я уже здесь. Я понимаю, что на нашу родину нападают. Соответственно, нужно защищать, кто-то должен это делать. Я служил в Военно-воздушной академии воронежской. Плюс я также служил срочную службу в Челябинске. Опыт есть», - рассказал другой доброволец.

Еще один кандидат сообщил, что у него нет опыта военной службы, но он все равно не может оставаться в стороне от текущих событий. Мужчина уверен, что все необходимые навыки он освоит в процессе обучения, ведь перед отправкой на службу новобранцы проходят подготовительный курс на полигонах Министерства обороны РФ в Московской области.

«Я узнал о наборе в контрактники от фирмы и пошел. Пошел по своему усмотрению идти защищать родину. Чтоб поддержать всех, чтоб защищать родину. Военного опыта нет, в первый раз. Но не страшно. Иду поддержать, чтобы была какая-то помощь. Помочь хоть чем-то», - говорит доброволец.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, работает ежедневно, без обеда и выходных. Записаться в армию могут люди от 18 лет до 60 лет. По словам сотрудников пункта, к ним обращаются не только мужчины, но и девушки. Женщины идут служить в подразделения связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военной специальности. Стать контрактниками могут не только россияне, но и жители других государств.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.