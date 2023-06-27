В Москве мужчина угнал Land Cruiser друга с 250 млн рублей внутри Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве мужчина угнал у своего друга Toyota Land Cruiser, в бардачке которого находилось 250 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, информацию KP.RU подтвердили в ГУ МВД России по столице.

Сообщается, что москвич собирался приобрести недвижимость на Рублевке для брата. Перед тем, как отдать крупную сумму для совершения сделки, мужчина должен был еще заехать по другому адресу и забрать 1,5 млн рублей, которых не хватало.

В результате брат бизнесмена решил позвать с собой приятеля, сотрудника ЧОП. Тот имел разрешение на травматическое оружие. После того как они забрали деньги по нужному адресу, мужчина закинул их в бардачок. Когда он решил отойти в магазин в Люблино, его друг пересел на водительское сиденье и уехал в неизвестном направлении.

В столичном МВД нам рассказали, что заявление об угоне машины с деньгами было подано. Проводится проверка, машину ищут. В сети же пишут, что автомобиль нашли в Кузьминках, в нем никого не было.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве пьяный мужчина повредил несколько автомобилей в центре города, а один из них угнал.