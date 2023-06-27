Москвичей предупредили об ограничениях на станциях метро на время Курбан-байрама Фото: Иван МАКЕЕВ

На станциях метро Москвы, которые расположены возле мечетей, могут вводить временные ограничения на выход и вход 28 июня. Такое решение могут принять для безопасности во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Жителей и гостей просят быть внимательными и соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции.

Напомним, что в связи с праздником также перекроют проезжие части нескольких улиц в разных частях города. Так, с 22:00 27 июня до 11:00 28 июня движения не будет на улице Дурова. После полуночи и также до 11 утра среды проехать нельзя будет по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской. В местах перекрытий до конца мероприятий будет временно недоступна парковка, писал KP.RU.