Что произошло за день 27 июня в Москве: главные новости

Несколько улиц в центре, на западе и северо-востоке Москвы перекроют в ночь на 28 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С вечера 27 июня мусульмане отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. В честь священного дня в мечетях Духовного управления мусульман в Москве будут проводить мероприятия, которые начнутся в 7 утра в среду, 28 июня. В связи с этим в столице введут ряд ограничений для поддержания безопасности.

Так, улицы сразу в нескольких частях города будут перекрыты для проезда транспорта. С 22 часов вечера вторника нельзя будет проехать по Дурова, с полуночи 28 июня закроют улицы Щепкина, Мещанскую, Гиляровского, Большую Татарскую, переулки Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский. Снимут ограничения после окончания мероприятий — ориентировочно в 11:00.

Также временно будут закрывать на вход и выход станции метро, расположенные поблизости с мечетями.

Сообщалось, что с 27 июня выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге в Лужниках. Для этого достаточно показать подтверждающий сертификат на кассе.

Сегодня днем на улице Декабристов задержали нетрезвого мужчину. Он сам позвонил в экстренные службы, утверждая, что собирается взорвать гранату в квартире, где якобы держит в заложниках жену. Взрывных устройств у него в итоге не нашли. Полиция разбирается в мотивах поступках москвича.

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